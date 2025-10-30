Ahora

Un año de la DANA

Baldoví (Compromís) cree que "Mazón sobrevive porque Feijóo y Abascal lo mantienen"

Para el portavoz de Compromís, el rechazo ciudadano a Carlos Mazón en el funeral de Estado, donde ha sido increpado y abucheado, muestra que es un "presidente quemado" y "supone un antes y un después".

Este miércoles ha sido el primer aniversario de la tragedia de la DANA que acabó con la vida de 237 personas, la mayoría de ellas en la provincia de Valencia. Pese a la fuerte presión ciudadana, que reclaman justicia y explicaciones por unas muertes que se podrían haber evitado, Carlos Mazón continúa al frente de la Generalitat.

El president ha sido increpado y abucheado a su llegada al funeral de Estado al grito de "asesino" y "cobarde", unas protestas que se unen a las más de diez que se han celebrado en el último año en la Comunitat para pedir su dimisión.

Sin embargo, Joan Baldoví tiene claro por qué sigue. "Mazón sobrevive porque Feijóo y Abascal lo mantienen", ha declarado en El Objetivo.

El portavoz de Compromís ha explicado que sabía que Mazón acudiría al funeral pese al rechazo de las víctimas porque "es un tipo con una desfachatez a prueba de bombas, muy descarado".

Efectivamente, lo ha hecho, pero ha evitado cruzarse con las familias y con la prensa. Ni siquiera Baldoví se ha cruzado con él. "Ha entrado por donde no le pudieran ver y ha salido a escape porque toda España ha podido ver que es un presidente absolutamente quemado, no lo quiere nadie", ha declarado.

Para Baldoví, lo ocurrido este miércoles es un "mensaje contundente para el PP y para Vox", que según él, son los que mantienen al president en el poder. "Creo que hay un antes y un después. El funeral de hoy marca una diferencia", ha sentenciado.

