Baldoví (Compromís) cree que "Mazón sobrevive porque Feijóo y Abascal lo mantienen"

Para el portavoz de Compromís, el rechazo ciudadano a Carlos Mazón en el funeral de Estado, donde ha sido increpado y abucheado, muestra que es un "presidente quemado" y "supone un antes y un después".

Este miércoles se conmemoró el primer aniversario de la tragedia de la DANA, que causó la muerte de 237 personas, principalmente en Valencia. La ciudadanía, que exige justicia, ha mostrado su descontento con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, abucheándolo en el funeral de Estado. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, sostiene que Mazón se mantiene en el poder gracias al apoyo de Feijóo y Abascal. A pesar del rechazo de las víctimas, Mazón asistió al funeral, evitando a las familias y a la prensa. Baldoví considera que este evento marca un punto de inflexión para el PP y Vox.

Este miércoles ha sido el primer aniversario de la tragedia de la DANA que acabó con la vida de 237 personas, la mayoría de ellas en la provincia de Valencia. Pese a la fuerte presión ciudadana, que reclaman justicia y explicaciones por unas muertes que se podrían haber evitado, Carlos Mazón continúa al frente de la Generalitat.

El president ha sido increpado y abucheado a su llegada al funeral de Estado al grito de "asesino" y "cobarde", unas protestas que se unen a las más de diez que se han celebrado en el último año en la Comunitat para pedir su dimisión.

Sin embargo, Joan Baldoví tiene claro por qué sigue. "Mazón sobrevive porque Feijóo y Abascal lo mantienen", ha declarado en El Objetivo.

El portavoz de Compromís ha explicado que sabía que Mazón acudiría al funeral pese al rechazo de las víctimas porque "es un tipo con una desfachatez a prueba de bombas, muy descarado".

Efectivamente, lo ha hecho, pero ha evitado cruzarse con las familias y con la prensa. Ni siquiera Baldoví se ha cruzado con él. "Ha entrado por donde no le pudieran ver y ha salido a escape porque toda España ha podido ver que es un presidente absolutamente quemado, no lo quiere nadie", ha declarado.

Para Baldoví, lo ocurrido este miércoles es un "mensaje contundente para el PP y para Vox", que según él, son los que mantienen al president en el poder. "Creo que hay un antes y un después. El funeral de hoy marca una diferencia", ha sentenciado.

