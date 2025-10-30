Miguel Ángel Campos, sobre el paradero de Mazón el día de la DANA: "¿Acompañó a Vilaplana al parking o se fueron juntos a otro lugar?"

El periodista afirma que el testimonio de Vilaplana ante la jueza el próximo lunes podría poner en problemas a Mazón, ya que si insinúa que pudo impartir algún tipo de orden a Salomé Prada, probaría asumió el mando único de la emergencia.

Un año después de la tragedia de la DANA, persisten las dudas sobre el paradero de Carlos Mazón antes de atender la emergencia. Inicialmente, Mazón afirmó que tardó en acudir a la Generalitat debido a una comida sin cobertura, luego dijo que era una comida personal y más tarde de trabajo. Se sabe que pasó más de tres horas en 'El Ventorro' con la periodista Maribel Vilaplana. Testigos aseguran que, tras acompañarla al parking, fue a su casa antes de llegar al Palau. Esta revelación podría ser crucial, y Vilaplana declarará como testigo el 3 de noviembre, lo que podría complicar la situación de Mazón.

Un año después de la tragedia de la DANA, todavía hay dudas sobre el paradero de Carlos Mazón antes de atender la emergencia. Han sido muchas las versiones que ha dado sobre qué hizo aquel día.

Primero dijo que tardó en acudir a la Generalitat porque estaba en una comida y no tenía cobertura, después que era una comida personal, luego de trabajo... La realidad es que durante más de tres horas estuvo en 'El Ventorro' con la periodista Maribel Vilaplana.

Esta semana se conoció que al terminar la acompañó al parking y, supuestamente, fue directo al Palau. No obstante, se ha vuelto a destapar esa mentira y hay testigos que afirman que primero pasó por su casa y no llegó a la Generalitat hasta pasadas las 20:00 horas.

Esta prueba podría ser clave para el caso y abre nuevas incógnitas. "¿Simplemente la acompañó al parking o luego se fueron juntos? Nos hace falta en serio un interrogatorio, que se contraste la información", ha afirmado el periodista de Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, en El Objetivo.

Sobre este tema será preguntada Vilaplana el próximo lunes 3 de noviembre cuando declare como testigo ante la jueza que instruye el caso y Campos sostiene que lo que diga podría poner contra las cuerdas al president valenciano.

"El lunes se lo van a preguntar todo: por las horas, por si hubo llamadas a Salomé Pradas -entonces consellera de Justicia de la Comunitat-. Se puede meter en problemas muy graves Carlos Mazón porque si en algún momento ella comete un error y llega a insinuar que pudo impartir algún tipo de orden a Pradas o a alguien del CECOPI, estaríamos hablando de que asumió a partir de ese momento el mando único del Centro de Coordinación", ha añadido.

