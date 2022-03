Josep Borrell ha pedido a los ciudadanos europeos que bajen el consumo de gas de sus hogares para reducir la dependencia energética de Rusia. Unas palabras que han generado cierta polémica y sobre las que Ana Pastor ha preguntado al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores en El Objetivo.

"Vamos a tener problemas de precio seguro y puede que también los tengamos de cantidades", ha asegurado Borrell, que ha matizado que esto no afectará a España porque nuestro país no recibe gas ruso.

"Mi consejo, mi petición, de que la gente ahorre gas para no tener que importar gas ruso no va con los españoles, porque los españoles no consumen gas ruso, pero para el resto de Europa sí", ha aclarado.

"Tenemos que dejar de pagar al señor Putin los aproximadamente 700 millones de euros que le pagamos cada día por el gas, por el petróleo y por el carbón. Con eso alimenta la guerra", ha incidido Borrell, que ha señalado que consumir un grado menos de temperatura en casa supone ya un 7% de ahorro del gas ruso.

"Los refugiados pasan mucho más frío, yo creo que es un esfuerzo de solidaridad perfectamente posible", ha insistido el exministro de Exteriores, que ha aseverado que "los europeos tendrán que hacer alguna clase de sacrificio si quieren parar al señor Putin".