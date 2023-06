En el quinto día, la jefa infiltrada desvela su verdadera identidad a Noelia, a la que pregunta si piensa que hace bien su trabajo y si la limpieza de la bolera ha sido correcta. "Ya te digo yo que no lo has hecho bien", responde rotunda la jefa infiltrada de Flipajump, que recuerda a su empleada que ha pisado lo fregado tras olvidarse el cubo. Además, critica que use botas de calle mientras limpia el suelo de la bolera.

"En Flipajump apostamos por la excelencia siempre, si haces tu trabajo de manera deficiente no vas con la línea de trabajo de la empresa", insiste la jefa, que destaca que "debería hacer bien su trabajo". Sin embargo, la jefa también repasa cosas buenas que ha hecho Noelia, como ser persona ordenada y buena persona.