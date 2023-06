Después de trabajar con Lidia, una de las animadoras de Flipajump, la jefa infiltrada charla con ella para conocer más a su empleada. La joven afirma que le gustaría trabajar en una escuela infantil, pero no la llaman de ninguna. ¿El motivo? No sabe inglés.

La joven deja alucinada a la jefa cuando responde por qué no se apunta a clases de inglés. "Es que como no me levanto...". "Le da pereza todo", destaca alucinada la jefa infiltrada, a la que Lidia también cuenta la difícil situación personal por la que está pasando.

"Mi padre está malo", cuenta la joven, que explica que su padre ha tenido cáncer de tiroides y su madre tamboén estuvo enferma de cáncer. "Ha sido como, '¿quién me está castigando?'", pregunta Lidia al contar cómo se le ha juntado todo.