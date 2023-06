La jefa infiltrada de Flipajump desvela su verdadera identidad a Fani durante el quinto día de infiltración. "Fani, me infiltré contigo porque continuamente estamos recibiendo quejas de la bolera", afirma la jefa infiltrada, que destaca a su empleada que la ha visto "cometer fallos" que no le han gustado nada.

"Como aprendiz a tu lado el primer día no me sentí anda cómoda", explica la jefa infiltrada a Fani, a la que reprocha que le ha dejado "hacer cosas que sin experiencia" no le tendría que haber dejado. "Mi manera de hacer las cosas es así", defiende Fani, que destaca que, sin embargo, lo que le diga la jefa lo hace: "Soy una mandada".

"Fani creo que no estás lo suficientemente atenta a la hora de realizar las tareas", recuerda la jefa a Fani, que defiende que se le puede escapar cosas "como todo al mundo". "¿Me más a rebatir todo continuamente, Estefanía?", pregunta enfadada la jefa a su empleada.