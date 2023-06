En el quinto día de infiltración, la jefa infiltrada de Flipajump desvela su verdadera identidad a sus empleados. "Nía, he flipado con tu sistema analógico y prehistórico de apuntar la reserva de los cumpleaños", destaca la jefa, que critica que su empleada use una agenda y no el ordenador para las reservas de fechas.

"¿Tienes idea de que en Flipajump usamos un programa informático para la reserva de cumpleaños?", pregunta la jefa, a Nía, a la que repregunta: "¿Sabes que este programa ha costado un pastón y tú, con tu manera de apuntar los cumpleaños, estás tirando por tierra toda la inversión?".

"Supongo que sí, pero no sabía que era tan importante", reconoce Nía, que también defiende que no se sabía los precios de los cumpleaños porque habían cambiado la cantidad. Una defensa que la jefa infiltrada no tolera: "¿Tienes excusa para todo?".