Tras un duro servicio en el que Danilo ha demostrado su habilidad para manejar la grúa pero también algún que otro comportamiento cuestionable (como abandonar a su cliente por ayudar a una chica que había pinchado la rueda del coche), llega el momento de reponer fuerzas junto a su ayudante del día de hoy, Beltrán, que en realidad, es el jefe infiltrado.

"¿Por qué te llaman 'Pula'?", pregunta por fin Ismael a su empleado. "Palabrota", responde entre risas. "Es en rumano, significa 'polla'". Ismael no puede evitar una sonora carcajada ante tal revelación y apenas puede seguir comiendo su bocadillo. Danilo también ríe sin cesar.

Pero, tras esta simpática confesión, llega el momento de que el director financiero de Grúas Barragán conozca más acerca de su empleado. Danilo llegó a España sin papeles y hace dos años que no viaja a Rumanía. "Trabajé en el campo y en la construcción. No había otra cosa. No había dónde elegir", afirma.