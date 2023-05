El jefe infiltrado de Toro Burger acaba de presenciar cómo su empleada ha intentado disimular ante unos clientes que no tiene ni idea de los ingredientes de las hamburguesas que ofrecen en el restaurante, pero aún le queda mucho por ver con Dariela. La camarera, que ha hecho esperar a los comensales en la puerta durante mucho tiempo, se dispone a sentarles, aunque ya están un poco molestos.

Por si fuera poco, el 'aprendiz' vuelve a ser testigo de un 'patinazo'. "La hamburguesa que prefieras la puedes hacer con pollo, lo único es que tiene un coste extra de 3 euros", se inventa, no sabemos si sobre la marcha. 'Marco', quien es en realidad el jefe infiltrado, no da crédito a lo que está oyendo. "No sé si reír o llorar", asegura ante las cámaras. "¡No hay costa extra! ¡Es todo lo mismo, cambia uno por otro!", exclama desesperada.

Además, Dariela recibe un toque de atención de su encargada, que tiene que ir ella misma a entregar los platos que la camarera ha olvidado. "Ni siquiera les habías dado los entrantes", le recrimina.

"Me he despistado, pero claro, el tiempo que yo estaba invirtiendo era más en Marco que en atender a los clientes y eso se tiene que notar", se disculpa la trabajadora con los redactores del programa.