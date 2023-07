En su día 5 como la jefa infiltrada de Flipajump, María desvela su verdadera identidad a sus empleados. "Fani, me infiltré contigo porque continuamente estamos recibiendo quejas de la bolera", destaca la jefa, que afirma que la ha visto "cometer errores" que no le han gustado nada.

"Me has dejado hacer cosas que sin experiencia no me deberías de haber dejado", explica la jefa a Fani, que responde que es su manera de hacer las cosas: "A mí siempre me han lanzado y a espabilar en la vida". Sin embargo, la joven afirma que ella hace lo que le manden: "Soy una mandada".

Eso sí, cuando la jefa le dice que no está atenta trabajando ya que cometió varios errores, Fani afirma que se le pueden escapar cosas. "¿Me vas a rebatir todo continuamente, Estefanía?", pregunta enfada Fani, que responde que "simplemente" opina lo que cree. "Si pones en peligro los intereses de la empresa con tus fallos, tendré que tomar medidas", insiste la jefa.