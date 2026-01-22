Younouss Drame, desalojado del instituto B9, responde a García Albiol: "Nos llama delincuentes sin conocernos. Yo nunca he sido detenido"

"¿Cómo puede echar el alcalde a pobres en pleno invierno y luego decir que es cristiano?", se pregunta Younouss Drame, uno de los cientos de inmigrantes desalojados de un instituto abandonado de Badalona sin alternativa habitacional.

Semanas después del desalojo de 400 personas de un instituto abandonado de Badalona, Andrea Ropero se traslada hasta allí para conocer la realidad de esas personas, muchas de ellas inmigrantes, que se quedaron en la calle en pleno invierno.

Una de ellas es Younouss Drame, que estuvo durante más de dos años en el instituto B9 porque donde vivía anteriormente "no podíamos pagarlo porque era muy caro".

Su día a día allí, asegura, "no era fácil": "Éramos 400 personas en el mismo sitio, de países y culturas diferentes, pero en general lo llevábamos bien", comenta Younouss, que explica que hacían asambleas para "ver cómo podíamos facilitar la vida".

Younouss señala que el Ayuntamiento de Badalona de Xavier García Albiol no hizo caso a la jueza, que autorizó el desalojo siempre y cuando existiera una alternativa habitacional. Sin embargo, afirma que "nos echó sin ninguna solución". "¿Cómo puede echar el alcalde a pobres en pleno invierno y luego decir que es cristiano?", se pregunta.

Younouss asegura que Albiol es "el enemigo de los pobres", ya que les llama "gentuza, salvajes y delincuentes, sin conocernos de nada". "Yo llevo en España 15 años y nunca he sido detenido", apunta.

Actualmente, Younouss vive en un albergue de El Masnou facilitado por la Generalitat. Podrá estar allí dos meses.

