Xavier García Albiol, satisfecho con el desaojo de 400 personas: "No quiero okupas en Badalona, ni personas conflictivas"

Andrea Ropero entrevista en este vídeo a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, que en este vídeo defiende su decisión de desalojar a 400 migrantes en pleno invierno y vincula inmigración irregular con delincuencia.

Un mes después del desalojo de 400 inmigrantes de un instituto abandonado de Badalona, Andrea Ropero entrevista a Xavier García Albiol, que se muestra "satisfecho de que los vecinos puedan estar más tranquilos", según él por los "problemas de convivencia, incivismo y delincuencia" que habrían estado viviendo.

Albiol admite en el vídeo sobre estas líneas que no le parece bien que tantas personas se hayan quedado en la calle en pleno invierno, si bien asegura que le parece "mucho peor que unas personas okupen de manera ilegal".

El alcalde defiende que ahora Badalona está mejor que un mes y medio y asegura que le preocupa que, de esas 400 personas, todavía queden algunas viviendo debajo de un puente de la autovía. Sin embargo, reconoce que no ha ido a verlos: "Yo voy a ver a los vecinos que tienen problemas de vivienda y no okupan de manera ilegal", sostiene.

"Yo no quiero okupas en Badalona, y sobre todo no quiero personas conflictivas", afirma rotundo Albiol, que a pesar de decir, sin datos, que entre los desalojados había un importante número de personas con antecedentes policiales, niega estar asociando inmigración con delincuencia. Sin embargo, sí asegura que "la migración irregular genera problemas de delincuencia".

Un discurso con el que asegura que no pretende captar los votos de Vox, sino porque "tengo una línea, la sigo y creo que es la que da mayor satisfacción a los vecinos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.