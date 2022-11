Hace 20 años las playas de Galicia sufrieron uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de España con el hundimiento del Prestige. Ahora, Andrea Ropero se traslada hasta esa zona cero de la catástrofe para ahondar en lo ocurrido y averiguar si tragedias como esa podrían volver a repetirse. En las primeras horas tras el accidente el puerto de A Coruña fue uno de los lugares en los que se pensó para trasladar el Prestige, aunque, finalmente, el Ministerio de Fomento decidió no hacerlo. Andrea Ropero entrevista en Galicia al periodista Xosé Manuel Pereiro, corresponsal de El País entonces.

¿Qué errores cometieron cuando el buque estaba lleno de combustible? "El principal error fue tomar una decisión tan grave como alejar el barco de la costa sin saber hacia dónde (llevarlo) y haciéndolo en base a una decisión política que alguien tomó y no en base a una decisión técnica que un grupo de técnicos debatieran", explica el periodista.

"Arias Cañete decía que gracias a las autoridades no había habido una marea negra ni daños al medioambiente, tienes que estar muy alejado de la realidad o importarte muy poco lo que pase como para decir ese tipo de cosas", critica Pereiro, que carga contra la actitud de los políticos entonces. "Fraga estaba cazando en Toledo con su Consellero de Medioambiente, Cascos estaba cazando en el Pirineo y Jaume Matas estaba por Alicante... no había ningún político a pie de mancha", critica el periodista que, sin embargo, recuerda que "no es que no les costara el puesto, es que ascendieron".