Cuartango critica la comparecencia de Abascal en el Congreso: "Es inaceptable su seguidismo de Trump"

En Al Rojo Vivo, el periodista critica la estrategia de Abascal y la tacha de "errática e incoherente", además de señalar una contradicción de fondo: "Quien presume de patriotismo acaba actuando como un apéndice de Donald Trump".

La intervención del líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso ha elevado al máximo el tono contra Pedro Sánchez, con un discurso duro en donde le acusó de aprovechar "cualquier desastre para hacer caja con sus socios y para tapar sus corruptelas" y arremetió contra su política exterior: "Sánchez quería suprimir el Ministerio de Defensa, pero al final parece que se ha conformado con suprimir nuestra capacidad de defensa (…) muy valiente, pero con los huevos de los demás".

Sobre esta intervención, el periodista y columnista de 'ABC' Pedro Cuartango ha mostrado sorpresa por el posicionamiento de Abascal: "Entiendo que critique a Sánchez o que discrepe de sus decisiones, pero lo que me parece inaceptable es su seguidismo de Trump".

En su opinión, existe una contradicción de fondo: "Quien enarbola la bandera de España y presume de patriotismo acaba actuando como un apéndice de Donald Trump, un líder caótico y arbitrario que está tomando decisiones perjudiciales para España y para la Unión Europea".

Cuartango va más allá y cuestiona la coherencia de la estrategia de Vox: "Abascal está siguiendo una política errática e incoherente. El tono duro contra el Gobierno y también contra el PP no le exime de tener que dar explicaciones sobre contradicciones importantes, especialmente en materia de financiación".

En este sentido, recuerda las recientes informaciones publicadas sobre el partido: "En los últimos días han salido revelaciones que apuntan a un sistema de financiación opaco e irregular, que beneficia a personas muy cercanas al propio líder".

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