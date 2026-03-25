El Intermedio
Dani Mateo, tras la burla de Esther Muñoz a Sánchez: "El PP es el mejor con las películas, por sus gestos y por las que se montan"
Dani Mateo analiza en este vídeo de El Intermedio "el arma del PP contra Sánchez en los debates": los gestos de Esther Muñoz imitando a Pedro Sánchez en el Congreso.
Dani Mateo aparece en el plató de El Intermedio para desvelar a El Gran Wyoming"el arma secreta que tiene el PP para derrotar a Pedro Sánchez en cualquier debate". Y no, no es "ni el turno de réplica, ni sus eslóganes, sino pura burla". "A imitar", destaca Dani Mateo mientras enseña cómo Esther Muñoz imita a Pedro Sánchez mientras el presidente habla en el Congreso de los Diputados.
"Si le llegan a abrir el micrófono, Esther Muñoz habría dicho "mimimi" hasta el final de la sesión", afirma el periodista en el vídeo principal de esta noticia, donde destaca que "en el PP son los mejores jugando a las películas, por los gestos y por las que se montan".
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.