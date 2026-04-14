Wyoming señala que el juez Peinado "no parará hasta ver a Begoña Gómez en la trena": "Falta imputarla por coger fruta en el súper sin guante"

El juez Peinado ha concluido su investigación y deja a Begoña Gómez al borde del banquillo en un juicio con jurado popular. "Es incansable", comenta El Gran Wyoming, y recuerda la figura literaria del capitán de barco que no dejaba de perseguir a la ballena.

El juez Peinado ha concluido su investigación y deja a Begoña Gómez al borde del banquillo en un juicio con jurado popular tras dos años de tira y afloja. Peinado ha decidido procesar a la mujer del presidente del Gobierno por cuatro delitos tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. También va a procesar a su asesora, Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, cuenta Sandra Sabatés en El Intermedio.

A El Gran Wyoming, su determinación le recuerda a la de un personaje de la literatura clásica. "Parece que el juez Peinado es incansable como el capitán de 'Moby Dick' tras la ballena, y no piensa darse por vencido hasta que vea Begoña Gómez en la trena", rima. "Solo le falta imputarla por coger la fruta en el súper sin el guante de plástico", añade.

El juez Peinado ha cerrado una instrucción, a pocos meses de jubilarse, con un auto que ha llamado la atención de muchos, "entre otras cosas porque ha relacionado a Begoña Gómez con importantes y sospechosas conexiones con empresarios que se pudieron beneficiar de contratos públicos aún sin demostrar nada, pero alegando que su esposo era el presidente del Gobierno y por lo tanto, según el juez, habría gozado textualmente de un trato privilegiado o de cercanía con la administración pública", informa Sabatés.

El presentador bromea con que el magistrado "ha pasado del derecho penal al derecho de Twitter": "Que no os extrañe si encabeza la sentencia con un 'Se vienen cositas'". Eso sí, reconoce que al menos es "original en sus autos". "Por ejemplo, en el de hoy compara las conductas de Begoña Gómez con las que ocurrían en palacios presidenciales propias de regímenes absolutistas como el reinado de Fernando VII", añade. Aunque para él, comparar a Pedro Sánchez con el monarca es "pasarse un poco": "Uno perdió las Américas y el otro está hecho un conquistador".

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