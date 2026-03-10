Wyoming responde a Ursula von der Leyen: "Los europeos llevamos años viviendo en paz gracias a esas reglas que usted desprecia"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre las declaraciones de Ursula von der Leyen en las que aseguraba que "Europa no puede confiar en un sistema basado en reglas" y le recuerda que esas leyes son "la argamasa con la que se hizo la UE".

"Cuando menos te lo esperas las reglas cambian", comenta Wyoming en el inicio de 'El Intermedio', donde explica que esta máxima se cumple tanto con los termómetros, el tabaco o la política internacional.

"Un día las normas son leyes necesarias y absolutamente imprescindibles para el normal funcionamiento y al siguiente te sale Ursula von der Leyen diciendo que Europa ya no puede confiar en un sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses", apunta Wyoming, que lo 'traduce' como "God bless Ameria, fuck you Europe".

Para el presentador, ver a la presidenta de la Comisión Europea diciendo esto sería como "si el secretario de la ONU anunciase que hay que ir pasando página de la declaración de Derechos Humanos" o si el papa dijera que "eso de llegar virgen al matrimonio es una estupidez".

Wyoming le recuerda a von der Leyen que esas reglas son la "argamasa con la que se hizo la Unión Europea y la civilización occidental" y que cuando alguien "intenta arrastrar a Europa en una guerra ilegal", su deber precisamente es "recordarle que esas normas son sagradas".

Según el presentador, ser una "cheerleader" de Trump "no es propio de una líder europea, como mucho de una presidenta de la Comunidad de Madrid".

Además, señala que precisamente esas reglas básicas que ahora desprecia von der Leyen han permitido a los europeos "vivir en paz" y le avisa que si se rompe el viejo orden "corre el peligro de que cualquiera entre en su despacho y se proclame nueva presidenta de la Comisión Europea", como Melody. Ella podría ir a Eurovisión, pero Wyoming no sabe por qué país, porque "ahora mismo no representa a casi nadie en Europa".

