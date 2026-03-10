Mikel Ayestaran expone que Benjamin Netanyahu "está marcando el ritmo" en el conflicto con Irán

El corresponsal indica que el primer ministro de Israel "es el factor diferencial en esta guerra". Netanyahu, además, ha dicho, en varias ocasiones, "que está a punto de llegar el momento de los iraníes".

Para conocer la última hora del conflicto en Irán y todas sus repercusiones, El Intermedio conecta con el corresponsal en Oriente Medio, Mikel Ayestaran, que se encuentra en Beirut, capital del Líbano. Como señala, la guerra está a punto de alcanzar su día 12, que es lo que duró la guerra de junio.

"Lo que estamos viendo hasta ahora es que se está manteniendo una dinámica muy parecida", expone el periodista. "Los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán y de Israel, muy centrados en Teherán, están siendo muy duros". señala.

El corresponsal ha consultado algunas fuentes iraníes que le han dicho que esta "ha sido la noche más larga y dura en la capital". Ayestaran expone que desde Irán están respondiendo de la misma manera "que lo hacen desde el primer minuto": "Con el lanzamiento de drones y de misiles". A pesar de ello, se están produciendo menos ataques, "pero son suficientes para mantener prácticamente paralizada la actividad en el Golfo, para mantener cerrado el Estrecho de Ormuz y tener millones de israelíes pendientes de las sirenas".

Ayestaran tiene claro que "el factor diferencial es el factor Benjamin Netanyahu". "Él quiere que esto siga", expone, "habla siempre de días". El periodista indica que hay que atender a lo que dice Netanyahu ya que es el que "está marcando el ritmo" en este conflicto.

"En las últimas 48 horas ha dicho, en varias ocasiones, que está a punto de llegar el momento de los iraníes", afirma, "que va a ser el momento de que ellos salgan a las calles y que tengan en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas". El periodista considera que esto es "bastante complicado teniendo en cuenta el nivel de los bombardeos y el fuerte despliegue de la Guardia Revolucionaria en las calles".

