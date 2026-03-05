Wyoming, responde irónico a EEUU: "Claro, España pone en riesgo a otros, no Trump mandando miles de soldados y bombas"

Después de que el Secretario del Tesoro de EEUU haya afirmado que "España ha puesto en peligro la vida de estadounidenses", El Gran Wyoming responde: "En EEUU ya se ponen en peligro ellos solitos votando a Trump".

El órdago de Pedro Sánchez ha aumentado el enfado de la Casa Blanca tras no dejar usar las bases españolas para los ataques a Irán. El Secretario del Tesoro ha afirmado que "la frustración del presidente Trumpcon el Gobierno de España está justificada porque ha puesto en peligro vidas americanas". "España ha puesto en peligro la vida de estadounidenses", ha insistido Scott Bessent.

Tras escucharle, El Gran Wyoming, primero, alucina con la forma de la hablar del Secretario: "¿Se ha comido un polvorón?, ¡hay que pegarse bien la dentadura cuando se habla!". Por otro lado, el presidente de El Intermedio responde de forma irónico en el vídeo: "Claro, es que España es la que pone en riesgo a otros, no EEUU mandando miles de soldados y bombas para dejar Tehran lisa como una alfombra persa".

"No cuela", asegura Wyoming, que destaca tajante: "Los estadounidenses ya se ponen en peligro ellos solitos. Primero, votando a Donald Trump, y, sobre todo, desayunando una doble hamburguesa con extra de oreos".

Por su parte, el presidente del Gobierno ha asegurado que no serán "cómplices de algo que es malo para el mundo" y traslada que el Ejecutivo ya está estudiando medidas "si es que fueran necesarias" para hacer frente a las consecuencias económicas que pueda traer el conflicto. "Debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa. Las potencias involucradas deben cesar sus actividades", ha trasladado en su comparecencia institucional desde el Palacio de la Moncloa, donde ha recuperado el "No a la guerra" y ha afirmado que "el miedo a represalias de alguno" no definirá la posición de España.

