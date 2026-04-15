Wyoming responde a Feijóo tras no condenar el bochorno de Vox en el Congreso: "Entre su trabajo está denunciar la violencia política"

Wyoming reacciona en este vídeo al silencio del Partido Popular, encabezado por Feijóo, ante el lamentable incidente del diputado de Vox José María Sánchez: "Se podía currar un poco más las excusas para escaquearse".

El protagonista de la jornada es José María Sánchez, el diputado de Vox que ayer asaltó la tribuna del Congreso de los Diputadosy se encaró con el vicepresidente, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Ante este bochornoso incidente, tanto Vox como PP y UPN han rechazado firmar un comunicado que lo condenaba. La formación de extrema derecha, de hecho, considera que fue el vicepresidente de la Cámara quien se equivocó. Wyoming 'coincide', pero cree que su error fue considerar a Sánchez "como un diputado electo y no un neandertal electo".

Al PP, por su parte, le está costando mucho definir su postura ante este suceso, pues en medio de las negociaciones para formar gobierno en varias comunidades, no quieren incomodar de Vox.

Así lo ha escenificado Feijóo, que cuando los periodistas le pedían por una valoración de los hechos, reaccionaba diciendo que se iba "a trabajar". "Ya puestos se podría currar un poco más las excusas para escaquearse", le responde Wyoming, que le recuerda que "entre su trabajo también está denunciar la violencia política".

Quien sí ha condenado este incidente ha sido Alicia García, portavoz de los populares en el Senado, que sin embargo incluía un ataque contra el Gobierno. "Condenar con adversativa no sirve", comenta el presentador de El Intermedio, que como ejemplo dice que "Alicia García estaba siendo una política responsable, pero en el ultimo momento la ha cagado".

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