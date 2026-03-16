Wyoming responde a Ayuso tras sembrar dudas sobre el sistema electoral: "Es irresponsable y peligroso"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre la estrategia de Ayuso de agitar el fantasma del pucherazo tras difundir un bulo y recuerda que no es la primera vez que un dirigente del PP sigue la misma estrategia que Trump en EEUU.

Wyoming arranca 'El Intermedio' destacando la importancia de decir la verdad, ya que "la mentira nos rodea por todas partes y desde hace tiempo". En este sentido, recuerda que ya en los 80 las portadas de las revistas iban plagadas de titulares sensacionalistas.

Sin embargo, el problema para el presentador es que ahora las noticias falsas "están en muchos medios de comunicación y luego las difunden los dirigentes políticos".

Sin ir más lejos, al hilo de las elecciones de Castilla y León, Isabel Durán publicaba un vídeo en el que mostraba lo fácil que es falsificar un DNI digital con la inteligencia artificial, lo que según ella abría la puerta a votar más de una vez en unas elecciones.

No obstante, Wyoming recuerda que, además del DNI, para votar "también necesitas un padrón, un censo y que cuando tachan tu nombre ya nadie puede volver a votar por ti".

La cosa cosa podría haberse quedado en una anécdota si no fuera porque Isabel Díaz Ayuso difundía el vídeo con el texto "cada vez hay más motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas Elecciones Generales".

Wyoming señala que esta "no es la primera vez que un dirigente del PP siembra dudas sobre la limpieza de las elecciones", una estrategia que también ha puesto en marcha Donald Trump. "Esperemos que no sigan por ese camino y Ayuso acabe lanzando bombas a Irán, o discos de Nacho Cano", ironiza.

Wyoming apunta que esta estrategia "no se improvisa" y que su objetivo es "alimentar el fantasma del pucherazo" para utilizarlo si al final se da un fracaso electoral, lo que se conoce como "un win win".

Por todo esto, el presentador le manda un mensaje a Ayuso: "Mentir y levantar sospechas sobre nuestro sistema electoral es grave, pero que lo haga un representante público es irresponsable y peligroso".

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