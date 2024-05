El Gran Wyoming señala que en estos últimos cinco años en España estamos asistiendo a "un particular 'remake' de los últimos de Filipinas", protagonizado por los vocales del CGPJ, que fueron renovados por última vez el 3 de diciembre de 2013.

El presentador recuerda que tendrían que haber dejado el cargo el 3 de diciembre de 2018, pero destaca que ya estamos en 2024 y "ahí siguen, atornillados al sillón y con menos ganas de marcharse que Froilán de un after".

Vicente Guilarte, presidente interino del Consejo, elegido hace un año para ocupar el cargo de forma transitoria, ha declarado que no piensa dimitir y que solo saldrá del cargo por jubilación o fallecimiento.

Ante esta situación, Wyoming reconoce que la comparación con los últimos de Filipinas tal vez no sea la más adecuada porque "aquellos no sabían que la guerra había terminado, pero estos saben de sobra que su mandato caducó hace cinco años y que su no renovación supone el incumplimiento de un mandato constitucional".

Además, indica que, en su caso, no hay autoridad superior que pueda instarles a que abandonen el cargo y sostiene que "el PP, partido que sigue bloqueando la renovación del CGPJ, parece feliz con esta situación aberrante".

"¿A caso piensan que les beneficia? ¿A caso dudan de la imparcialidad de los jueces?", se pregunta, y propone recurrir a YouTube como "remedio desesperado": "Tiene que haber algún tutorial de cinco tips para obligarles a despegar el culo de la silla".