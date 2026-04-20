Wyoming reflexiona sobre el acuerdo de PP y Vox y asegura que "tiene poco que ver con la Extremadura real"

"Sería mejor que PP y Vox dejaran de preocuparse por los problemas imaginarios de la inmigración y empezara a preocuparse por los problemas de los ciudadanos de la Extremadura real", afirma Wyoming en este vídeo.

En su primer monólogo después de celebrar los 20 años de El Intermedio, Wyoming explica que si el programa fuera una persona "estaría haciendo botellón y perreando con Bad Bunny".

Pero la vida sigue y toca ocuparse de la actualidad en una realidad que al presentador le recuerda a la película 'Matrix', de la que PP y Vox en Extremadura se han propuesto hacer su propio "remake".

"Allí la derecha y la derechaza han llegado a un acuerdo de Gobierno que tiene que ver poco con la Extremadura real", afirma Wyoming, para el que PP y Vox se han montado un "Extrematrix" donde la comunidad "ha sido invadida por la inmigración ilegal en la que Don Benito podría ser un barrio de Senegal".

Sin embargo, en el 'mundo real', "Extremadura es una de las regiones con menor población migrante de España", mientras que "hay casi 500.000 extremeños viviendo en otras provincias de España".

Por ello, considera que "sería mejor que el Gobierno de esa comunidad dejara de preocuparse por los problemas imaginarios de la inmigración y empezara a preocuparse por los problemas de los ciudadanos de la Extremadura real, como la falta de oportunidades y servicios".

De paso, señala, también estaría bien que pusieran en valor "la generosidad de muchos migrantes que han ido a trabajar a una tierra donde si algo no sobra es gente".

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