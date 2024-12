Wyoming recomienda a Carlos Mazón que se postule como jurado de 'MasterChef': "Es todo un experto en flambeados"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, continúa defendiendo su gestión de la DANA, pero esta vez lo hace con un nuevo argumento. "Yo creo que ya hemos dado suficientes explicaciones. Ya he recordado que los presidentes autonómicos no formamos parte del CECOPI, por tanto, es imposible llegar tarde a un órgano al que no se pertenece", comenta Carlos Mazón.

Tras conocer las palabras de Mazón, Wyoming hace la siguiente reflexión: "No es obligatorio estar, pero si alguien dice 'hasta que no venga el presidente aquí nadie da órdenes', ¿de verdad considera que es una excusa razonable decir que el presidente de la Generalitat no está obligado a acudir al CECOPI? Señor Mazón, usted es el presidente, no la mascota del Valencia Club de Fútbol", señala el presentador de El Intermedio.

Asimismo, Wyoming le sugiere que en unas próximas elecciones se presente a otro cargo, como el de jurado de 'MasterChef'.

"Sabiendo lo que sabemos ahora, usted habría actuado de forma muy distinta. En vez de haberse presentado a presidente de la Generalitat, se habría presentado a jurado de 'MasterChef'. Un puesto de responsabilidad, y usted es todo un experto en flambeados", concluye Wyoming con tono irónico.