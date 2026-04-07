Wyoming pide ponerse en la piel de "una familia iraní": "Te dicen que salgas a tomar el poder, pero te pueden caer bombas en escuelas"

"Después de casi 50 años viviendo bajo el yugo de un régimen de ayatolás, ahora aparecen unos señores que bombardean el país", reflexiona Wyoming, que pide "mirar de cerca" a las verdaderas víctimas de la guerra en Irán.

Mientras desde la nave Orión, que hoy iniciaba su camino de regreso desde la Luna, la Tierra se ve preciosa, pero para Wyoming cuando "haces zoom" sobre ella y ves algún barrio de Zagreb, Rica o de Torrico en Toledo "la cosa cambia".

El presentador de El Intermedio asegura que "todo es más feo de cerca" y eso también ocurre con la guerra de Irán, que "nos hemos acostumbrado a verla desde lejos".

"Nos fijamos en las refinerías, la bajada de la bolsa, la subida del barril de petróleo, la inversión en armamento, el estrecho de Ormuz...", detalla Wyoming, que lamenta la poca atención que se dirige a "los ciudadanos iraníes".

Desde que comenzaron los ataques, han muerto cerca de 1.500 civiles, el 15% de ellos niños. Por ello, el comunicador pide ponerse "en el lugar de una familia iraní" que "después de casi 50 años viviendo bajo el yugo de un régimen de ayatolás, ahora aparecen unos señores que bombardean el país".

"Un día te dicen que salgas a la calle a tomar el poder, pero te pueden caer bombas en escuelas, universidades, puentes o centrales eléctricas", apunta Wyoming, que tras las amenazas de Trump de "matar a toda una civilización", ironiza con la "curiosa" forma de Trump de "liberar un país".

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