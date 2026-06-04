Wyoming, sobre el caso Leire: "Un Gobierno progresista no puede ni debe responder al lawfare con las armas que tanto hemos criticado"

"Se espera de la izquierda que sea más limpia, más decente y que respete las reglas del juego", comenta Wyoming en este vídeo, donde asegura que no hay que comparar la kitchen, "la 'Casita' de las cloacas", con el caso Leire.

Wyoming arranca El Intermedio diciendo algo que nunca pensó que diría: "La derecha gestiona mejor". Algo que lleva toda la vida negando porque, afirma: "Soy un maldito progre revenido".

El presentador asegura que Rodrigo Rato y Aznar tenían razón: "La derecha es más competente, más seria, mucho más fiable", al menos en lo que respecta a las cloacas.

Wyoming sostiene que comparar la trama kitchen con el caso Leire "es muy ofensivo para los creadores, como comparar a Sergio Ramos con Alfonso X el Sabio".

"El PP montó una cloaca como dios manda, con sus 71 policías de élite, su cura con pistola, sus altos cargos, el ministro de Interior, su segundo, el comisario Villarejo, que es el perejil de todas las salsas, una cloaca premium, la 'Casita' de las cloacas", afirma Wyoming, que sin embargo apunta que "el PSOE puso al frente a una señora para hacer de fontanera, pero como se ha visto fue un verdadero desastre".

Llegados a este punto, el presentador considera que "dan ganas de citar el clásico 'Manolete, si no sabes torear para qué te metes'", porque "el problema no es que todo fuera cutre y lamentable, sino que un Gobierno progresista no puede ni debe responder al lawfare usando las armas que tanto hemos criticado".

"Se espera de la izquierda que sea más limpia, más decente y que respete las reglas del juego", sostiene Wyoming, para el que "intentar competir con los profesionales de las cloacas es como pelear con un cerdo en una charca de barro".

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