Felipe González ha participado recientemente en una acto en Sevilla en el que ha hecho varias afirmaciones en contra de las energías renovables. Wyoming abre en El Intermedio 'Casa Felipe' para no perderse las palabras del socialista junto con Dani Mateo, que se ha acercado al lugar para tomar una cerveza.

El expresidente socialista ha afirmado, entre otras cosas, que "la menos contaminante de todas las energías disponibles es la nuclear, pero nosotros vamos a cerrar todas las nucleares porque los residuos nucleares no hay manera de almacenarlos" y ha cuestionado la duración de los residuos de las instalaciones fotovoltaicas. Tras escuchar sus declaraciones, el 'propietario' del local no duda en dar la razón al socialista indicando que "La energía solar lo contamina todo, que me lo ha dicho mi cuñado". Además, no duda en apoyar la creación de más centrales nucleares.

Por su parte, Dani Mateo plantea una duda: "¿No fue Felipe el que hizo una moratoria para paralizar la construcción de centrales nucleares?". Wyoming contesta que "la gente cambia de opinión, si no, no progresamos...". Wyoming, añade, "también dijo que no iba a entrar en la OTAN y luego, mira...".