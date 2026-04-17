Wyoming, Óscar Puente, Santiago Segura y Mamen Mendizábal compiten por ser el que más sabe de historia de El Intermedio

La sección 'Barrio rico y barrio obrero', el baile de Dani Mateo en el Valle de los Caídos... Thais Villas presenta este concurso de historia de El Intermedio, en el que los concursantes también comparten sus propias anécdotas.

Thais Villas, la "memoria viviente" de El Intermedio, propone en esta fiesta por el 20 aniversario un concurso en el que tres invitados desafían al presentador para descubrir si saben más sobre la historia del programa que él.

Los elegidos son Santiago Segura, Óscar Puente y Mamen Mendizábal, que se enfrentan a preguntas como '¿Cuántas personas componen el equipo de El Intermedio?'.

"¿De verdad hace falta tanta gente para llegar a esto?", se pregunta Wyoming, mientras que el ministro y el director de cine apuestan por 100 personas. Respuesta acertada. Sin embargo, a equipos grandes gana Puente, pues explica que en el Ministerio de Transportes trabajan 50.000 personas. "Casi los que tiene bloqueados en Twitter", comenta Segura, a lo que el ministro le responde que ahí tiene "más".

La siguiente cuestión tiene que ver con el baile más famoso de Dani Mateo y el monumento en el que se produjo. Mamen y Santiago optan por el Valle de los Caídos. Otra vez acierta el cineasta, que confiesa que su baile más ridículo también tuvo lugar en el monumento franquista.

La última pregunta versa sobre la sección más veterana del programa, que no es otra que 'Barrio rico, barrio obrero', presente desde la primera temporada. Tanto Santiago Segura, como Óscar Puente o Mamen Mendizábal reconocen que ahora mismo viven en barrio rico, aunque el ministro reivindica sus orígenes humildes, igual que el director, que recuerda que viene de Carabanchel.

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