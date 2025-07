Wyoming, a una mujer que asegura que su pareja la esconde: "No conocerás a sus padres, pero tampoco a tus cuñados"

Wyoming resolvía en la 'Clínica del Doctor Amor' los problemas sentimentales de los espectadores, entre ellos una mujer que contaba que su pareja no le dice a nadie que están juntos: "¿Eres el Lute?", le preguntaba en este vídeo.

Wyoming abría su 'Clínica del Doctor Amor' para resolver las dudas sentimentales de los espectadores de El Intermedio.

De este modo, se encontraba con el problema de un hombre que aseguraba que en su matrimonio él era más guapo que su mujer. "Te entiendo", reaccionaba Wyoming, que le recomendaba hacer lo mismo que él: "Ponte feo". De este modo, aseguraba que "tu mujer dejará de sentirse mal, sobre todo porque probablemente te deje por otro más guapo".

En el caso de una mujer, su consulta era que su pareja "me esconde y no le dice a nadie que está conmigo". "¿Eres el Lute?", le preguntaba el presentador de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas, donde a esta situación le veía cosas negativas y positivas: "Tal vez nunca conocerás a sus padres y amigos, pero tampoco a tus posibles cuñados".

Por último, a Wyoming le llegaba un audio de un hombre que le cantaba: "Doctor hazme el amor, doctor hazme el amor, mi cuerpo me pide salsa, doctor hazme el amor". "No nos has dicho cuál era tu problema, pero hay algo que sí nos ha quedado claro: tienes un problema", comentaba el presentador.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.