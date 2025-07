Enrique Ayala, campeón de España de tenis con 92 años, a Isma Juárez: "No me preguntes si me duele algo, porque me duele todo"

Isma Juárez tuvo la oportunidad de entrevistar al campeón de España de tenis, pero no Rafa Nadal, sino Enrique Ayala, que a sus 92 años ostenta el título de mayores de 90 años. "Soy el primero, porque hasta entonces no había", comenta.

"Para jugar torneos tienes que ser competitivo, tienes que ir a ganar como sea", afirmaba Enrique, que explicaba que había llegado a estar en el número 7 del ranking mundial.

Enrique aseguraba que hay una persona que se aprovecha de que el rival no ve bien y hace trampas, "pero no te voy a decir el nombre". "Muchas veces te dice 'out' y la pelota no ha llegado a botar", señalaba.

Enrique también ha tenido la oportunidad de conocer a Nadal, según él "una persona que te da muchísima confianza".

El campeón de España de tenis explicaba también su dura experiencia tras contraer el covid y pasar 50 días en la UVI, donde "me dieron por muerto". Sin embargo, contaba que diez días después de salir de allí "estaba peloteando". También ironizaba con Isma, al que pedía que no le preguntara si le duele algo "porque me duele todo".

Enrique mandaba también el mensaje a las personas mayores de que "hay que estar activos y tener objetivos": "Dicen que es tiempo de acabar y yo he decidido empezar", afirmaba rotundo el tenista, que reclamaba que "no nos hablen fuerte ni en la cafetería nos llamen 'cariño', ¿eso qué es?".

Aprovechando la ocasión, Isma le retaba a un partido. El resultado, en el vídeo sobre estas líneas.

