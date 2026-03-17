Wyoming, sobre la denuncia de Abogados Cristianos contra Héctor de Miguel: "Son unos verdaderos profesionales del acoso"

El presentador de El Intermedio cuenta que la asociación ultra ha logrado que un tribunal de Valladolid abra juicio oral contra el cómico por un delito de acoso hacía Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos.

El Gran Wyoming comienza El Intermedio con un chiste: "¿Qué le dice un jaguar a otro? 'Jaguaryou'". "Muchas veces pienso que merecería ir a la cárcel por alguno de mis chistes, pero el problema no es cuando lo pienso yo, es cuando lo piensa gente más peligrosa e influyente", señala.

Un ejemplo de ello es la Asociación Abogados Cristianos, "que han conseguido que un tribunal de Valladolid abra juicio oral al cómico Héctor de Miguel por un delito de acoso contra la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos".

"Ahora mismo se enfrenta a una posible pena de dos años de cárcel", cuenta el presentador. Castellanos, como indica Wyoming, "se dedica a denunciar a diestro y siniestro todas las herejías que ve". Esta, por ejemplo, advirtió que en los colegios de Castellón "les estaban dando a niños de 11 años libros sobre cómo cocinar con semen".

El cómico tendrá que ir a juicio "por un delito de acoso después de hacer un chiste en un programa de humor". "Es injusto", afirma Wyoming, "por el mío del jaguar no me han pedido ni una mísera orden de alejamiento de este plató".

La denuncia de la asociación "es bastante paradójica", considera el presentador, "porque se presentan como víctimas de acoso cuando ellos son unos verdaderos profesionales del acoso". El presentador indica que es la tercera querella que imponen contra de Miguel, "que eso es ya casi ensañamiento".

"Lo único que tienen de cristianos es que creen en el infierno", afirma Wyoming. "Llamadme iluso, pero a mí me gustaría vivir en un país donde una asociación como esta no se pueda querellar contra un cómico por un chiste", reflexiona, "y si eso es mucho pedir me conformaría con un país en el que ningún juez ni fiscal contemporizase con un grupo ultra".

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