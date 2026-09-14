Wyoming lamenta no tener más tiempo para entrevistar a Sánchez: "A mi edad el instinto periodístico funciona bien, la próstata no tanto"

Wyoming arranca El Intermedio hablando de la entrevista con Pedro Sánchez en un momento donde la actualidad esta "intensísima" con la crisis de Ceuta, la guerra de Irán o la IA: "Son muchos asuntos y tenemos tiempo limitado para abordarlos".

Hoy es un día especial en El Intermedio por la entrevista con Pedro Sánchez, una tarea que no es "nada fácil" para Wyoming, teniendo en cuenta una actualidad que está en un "momento intensísimo".

A temas como la crisis en Ceuta, el ciclo electoral o los escándalos judiciales que cercan al Gobierno y el PSOE, se suman otros como la guerra en Irán o la amenaza de la inteligencia artificial y si el presidente del Gobierno "cree que va a acabar con la humanidad".

"Son muchos asuntos y tenemos un tiempo limitado para abordarlos todos", comenta Wyoming, al que le gustaría hacer un programa más largo, pero que, reconoce, "a mi edad el instinto periodístico funciona bastante bien, pero la próstata no tanto".

El presentador destaca la "preparación exhaustiva" de la redacción de El Intermedio para esta entrevista, que ha elaborado "preguntas incisivas e interesantes para que yo haga lo que mejor sé hacer: enamorar a la audiencia".

En este punto, Wyoming no sabe cómo dirigirse a Sánchez, si de usted o como 'bro', pero al tratarse del 'perro sanxe', quizá lo haga con un ladrido.

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