Wyoming ironiza sobre los negacionistas del racismo en España: "Aquí quien no tiene un amigo negro"

Wyoming arranca El Intermedio con una parodia sobre el racismo en España. "Eso es una cosa del pasado, de las películas, de otros países, del extranjero. Pero aquí (España) quien no tiene un amigo negro o un amigo que conoce a un negro o un latino", comenta de manera irónica el presentador.

Con 'orgullo', añade que España es "un crisol de culturas". "Un país donde todo el mundo es bienvenido y nadie llamaría mono a un jugador en un estadio de fútbol. Bueno, sí a Beckham, pero es porque es monísimo", señala Wyoming con sarcasmo.

El presentador aprovecha para hacer un repaso irónico de la historia española, destacando su supuesta apertura a todas las culturas. "En España conviven todo tipo de personas desde hace siglos. Es cierto que expulsamos a los judíos y a los musulmanes", admite, para luego justificarlo con humor: "No fue por racismo, fue para que viajaran un poco".

Wyoming continúa expresando su 'sorpresa' por la realización en Barcelona del Foro Global contra el Racismo y la Discriminación de la UNESCO. "Me sorprende porque considero que España no es un país que necesite este tipo de charlas", afirma con ironía.

"No digo yo que esté mal. Es verdad que el racismo está muy extendido y se manifiesta en políticas migratorias discriminatorias, pero ¿no sería más adecuado hacer ese foro en otro sitio? Yo qué sé... en Estados Unidos, que dicen que pegan a los negros, o en Francia. Porque en España nadie se levantaría para echar a un joven marroquí de una parada. Aquí estas cosas no pasan, aquí no hay racismo", reflexiona sarcásticamente.

Cabe recordar que el presentador utiliza la ironía para subrayar la existencia real de comportamientos racistas en España y denunciar estas actitudes desde el humor crítico.