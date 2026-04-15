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Wyoming inaugura el 'trolómetro' de El Intermedio con Pepa Millán de Vox

El Gran Wyoming presenta en El Intermedio el 'trolómetro': un fantástico aparato 100% tecnología española, "como les gusta a ellos", diseñado para detectar las "mentiras" del entorno de Abascal.

Wyoming inaugura el 'trolómetro' de El Intermedio con Pepa Millán de Vox

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto para la regularización de las personas migrantes que viven en España sin papeles, con el que planea dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas. Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, ve la regularización "inhumana, insegura e insostenible".

"A Feijóo se le olvidan las cosas, como que hace dos años el propio Partido Popular votó a favor de la iniciativa, que fue el origen de esta regularización", señala el Gran Wyoming con ironía, aprovechando para corregir las cifras mencionadas por el líder del PP: "Se van a regularizar medio millón de personas que ya trabajan en España, no un millón, como ha dicho usted. Así que me temo que, por muchos esfuerzos que haga, no se lleva el bote", ha añadido.

"Primero, porque esto no es un concurso; y segundo, porque si lo fuera, no hay quien supere el alarmismo de VOX", ha afirmado Wyoming, presentando como respuesta a estas exageraciones el 'trolómetro': un "fantástico aparato 100% tecnología española, como les gusta a ellos", ha bromeado, diseñado para detectar las "mentiras" del entorno de Abascal.

Para su estreno, El Intermedio ha puesto a prueba el invento con las declaraciones de Pepa Millán, portavoz de VOX en el Congreso. El resultado lo puedes ver en el vídeo que acompaña esta noticia.

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