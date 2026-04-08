Wyoming, sobre los hermanos García: "Koldo y Joseba me recuerdan a los Calatrava, solo que la duda es quien tiene la cara más dura"

Las declaraciones de Joseba García ante el Tribunal Supremo sobre supuestas recogidas de sobres con dinero destinados a su hermano han dado pie a una nueva batería de ironías de El Gran Wyoming en El Intermedio.

El Intermedio aborda las declaraciones de Joseba García, hermano de Koldo García, quien compareció como testigo de la defensa en el caso mascarillas. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, Joseba aseguró que acudió en dos ocasiones a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para recoger dinero en efectivo que posteriormente habría entregado a Koldo García o a su mujer.

A raíz de estas afirmaciones, El Gran Wyoming ironiza sobre la situación en el programa. "No siempre se puede confiar en todo lo que te dicen en Ferraz", comenta el presentador, antes de recordar unas declaraciones de José Luis Ábalos: "Ábalos, por ejemplo, dijo: 'Soy feminista porque soy socialista'".

"De todas formas, Joseba García tiene alma de trabajador público, sea de Ineco o de Correos", comenta Wyoming, ya que, según bromea, "no contento con recoger sobres en Ferraz, hasta hacía entregas internacionales".

"A mí Koldo y Joseba García me recuerdan, en el fondo, a los hermanos Calatrava, solo que en este caso la duda no es quién tiene la cara más fea, sino quién la tiene más dura", concluye entre risas.