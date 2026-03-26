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Wyoming, de la foto de Abascal y Juanma Moreno de jóvenes: "A Abascal todavía le daban la paga sus padres y no todos los españoles"

"Si le toca negociar con Vox, no se preocupe. Conoce a Santiago Abascal prácticamente desde que eran colegiales", afirma Wyoming a Juanma Moreno, del que enseña una foto con Abascal: "Dónde han llegado con ese careto, ¿no?".

Wyoming, de la foto de Abascal y Juanma Moreno de jóvenes: "A Abascal todavía le daban la paga sus padres y no todos los españoles"

Sandra Sabatés destaca que hay "mucha expectación" en las negociaciones de PP y Vox para Extremadura ya que "lo que pase en ellas, puede determinar lo que ocurra en Castilla y León, Aragón y en la campaña de Andalucía", donde Juanma Moreno Bonilla quiere ahorrarse la dependencia de Vox que sufren otros barones populares".

El Gran Wyoming destaca que el presidenta de Andalucía llama a la relación del PP y Vox un "lío". "Aunque teniendo en cuenta todos los acuerdos que han alcanzado PP y Vox durante estos años, más que un lío empieza a ser una relación para toda la vida", asegura El Gran Wyoming.

Por otro lado, el presentador de El Intermedio tranquiliza a Juanma Moreno: "Si le toca negociar con Vox, no se preocupe. Conoce a Santiago Abascal prácticamente desde que eran colegiales". Y es que Wyoming enseña en el vídeo una foto de ambos de hace años cuando, ni siquiera llevaban barba: "Parece cachondeo, pero es verdad, dónde han llegado con ese careto, ¿no?".

"En aquella época a Abascal todavía le daban la paga sus padres en vez de todos los españoles, fijaos si hace años", bromea el presentador en el vídeo principal de esta noticia.

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