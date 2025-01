Wyoming, sobre las explicaciones de Miguel Ángel Rodríguez: "Tiene más lagunas que un concesionario de segunda mano"

A Wyoming le "explota la cabeza" con la noticia de la que se ha hecho eco Sandra Sabatés en El Intermedio acerca de Miguel Ángel Rodríguez. "¿Así que él mismo filtró a los medios un correo sobre la investigación del novio de Ayuso para terminar acusando al Fiscal de hacer lo mismo? Maldita sea, Miguel Ángel Rodríguez es un genio del mal", afirma el presentador, que se muestra sorprendido de que el asesor de la presidenta madrileña "use su genio" para algo más que "amenazar a periodistas".

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso tuvo que comparecer ayer en el Supremo como testigo (con obligación de decir la verdad) en el caso que investiga la supuesta filtración de los delitos fiscales de la pareja de Ayuso por parte del Fiscal General del Estado. "Ante las preguntas de los medios, ha asegurado que no sabía que el texto, que él mismo reconocía haber filtrado, era la respuesta al mail que antes había mandado González Amador", informa Sabatés.

Wyoming se muestra desconfiado y no se acaba de creer esta afirmación. "Quiere que nos traguemos que él no sabía nada de todo lo que había negociado la pareja de Ayuso con la Fiscalía cuando fue el propio González Amador el que le pasó la información", resume. "También coló lo de que 'hijoputa' y 'me gusta la fruta' son sinónimos. Si la gente tragó con eso...", lamenta.

"No sabemos todos los detalles de lo que ha contado en la sala, pero después de escuchar sus explicaciones ante los periodistas, aquí hay más lagunas que en un concesionario de segunda mano", reflexiona, para después exponer las razones que le llevan a pensarlo. "En primer lugar, ¿por qué el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid se dedicó a defender a un particular que resulta casualmente ser la pareja de su jefa? Segundo: ¿cómo es posible que desconociera que González Amador había ofrecido un pacto a la Fiscalía cuando fue él quien le entregó la documentación? Y por último: ¿toda esta estrategia tiene por objetivo salvar a un defraudador confeso y de paso cargarse al Fiscal General del Estado?".