Wyoming desvela que Zapatero le propuso entrar en política: "Si pierdo tengo que estar cuatro años escuchando a Ana Botella"

Wyoming conversa con Iñaki Gabilondo sobre si ha pensado alguna vez dedicarse a la política. En este vídeo, cuenta que Zapatero le pidió ir como independiente a las listas para el Ayuntamiento de Madrid, pero le dijo que no.

El Gran Wyoming recuerda junto a Iñaki Gabilondo sus 20 años en El Intermedio, en los que se ha convertido en un auténtico "referente social y político": "¿No has llegado a pensar que el siguiente paso en tu camino profesional te obligaría a ser Monzón y no Wyoming y dedicarte a la política?", le pregunta el periodista.

"No estoy capacitado", afirma Wyoming, que desvela que, antes de ser presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero le propuso entrar en política. Sin embargo, él dijo que 'no': "Por mi edad, ya provecta, mi experiencia contrastada y mi calidad no me puedo someter al casting que suponen unas elecciones generales".

El exlíder del PSOE le propuso ir como independiente a las listas del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, Wyoming asegura que él tiene que ir "cuando ya se ha ganado", porque si pierde, como ocurrió, "tengo que estarme cuatro años escuchando a Ana Botella y las sandeces que dice".

De acabar en política, Wyoming 'calcula' que tendría unos "cincuenta millones" de votos. Su primera medida como presidente del Gobierno, señala, sería "expulsar del Congreso de los Diputados a los que no tengan la educación elemental exigible a cualquier ciudadano", tras lo ocurrido con el parlamentario de Vox José María Sánchez.

Pero ¿con qué partido se se presentaría? Wyoming lamenta que "ya no está el GIL" y asegura que, una vez en la Moncloa, "llenaría las plazas de estatuas ecuestres" sobre su persona.

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