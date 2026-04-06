El Intermedio celebra sus 20 años en una emisión especial el 16 de abril: "Un pedazo de programa"

El Gran Wyoming ha sido el encargado de anunciar este programa especial para celebrar el aniversario del programa a través de un spot en el que no duda en decir varias verdades a Cristina Gallego o Sandra Sabatés.

Al igual que laSexta, El Intermedio cumple en 2026 20 años y, por ese motivo, el próximo 16 de abril se va a emitir un programa especial para celebrarlo. El espacio más longevo de laSexta lo ha anunciado con un divertido spot en el que el Gran Wyoming no duda en decir verdades a Sandra Sabatés, a un técnico del programa o a Cristina Gallego.

El presentador de El Intermedio pasea por las instalaciones de Globomedia donde se cruza con varios de sus compañeros del programa a los que hace diversos comentarios. "20 años contando la verdad, por mucho que moleste", reza una voz en off. Todavía no se han adelantado los detalles de este programa especial que se emitirá el próximo 16 de abril.

El programa se estrenaba el 30 de marzo de 2006 y se ha convertido en uno de los estandartes de la cadena. Al inicio de esta temporada, Wyoming no dudaba en agradecer a los espectadores su fidelidad, a pesar de que, como afirmaba, "tenemos el mismo glamur que un plato de torreznos". "Ofrecemos consuelo, ánimos y un refugio para todos los que siguen pensando que el mundo puede ser un lugar un poco mejor de lo que es", exponía.

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