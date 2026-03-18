Wyoming denuncia la subida de los alquileres: "El 61% de los inquilinos no está pudiendo ahorrar para comprar una casa"

El presentador de El Intermedio indica que uno de cada tres inquilinos debe abandonar su vivienda debido al aumento de la renta, un dato que está recogido en un informe de Oxfam Intermón.

El Gran Wyoming explica que "mientras la compra de vivienda en nuestro país por parte de extranjeros bate récords", un informe de Oxfam Intermón señala que "el 61% de los inquilinos no está pudiendo ahorrar para comprar una casa debido al alto precio de los alquileres".

Este informe señala que uno de cada tres "pasa por la experiencia de tener que dejar su vivienda por no poder pagar la renta". Estos son los llamados desahucios invisibles. "Un día te llaman y te dicen 'en vez de 500 euros al mes me vas a tener que dar 1.500', tú puedes negarte e irte de tu casa", indica. Otra opción, como expone, es pluriemplearse para poder afrontar la subida de alquiler. "Te puedes ahorrar el alquiler, te vale más la pena dormir en la freidora del curro", afirma.

"Ante esta situación tan dramática los socios del Gobierno están presionando para que se incluya el bloqueo del precio de los alquileres en un paquete anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán que se va a votar este viernes", explica.

El presentador teme que no va a suceder, por ello se anima a dar un consejo a los jóvenes: "Si tienes un colega cocinero, pídele que te haga un sitio en la freidora". "No necesitas edredón, puedes dormir rebozado en harina", añade, "para rebozarte en tu miseria ya están los buscadores de pisos de Internet".

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