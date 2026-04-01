Wyoming, sobre la condena a un guardia civil por hacer un calvo en la Moncloa: "Que lo encierren, pero por mezclar ginebra con cola"

Dani Mateo y Wyoming analizaban en este vídeo, que ahora recupera El Intermedio, el insólito caso de un guardia civil condenado por emborracharse y hacer un calvo al jefe de los escoltas de Pedro Sánchez.

Dani Mateo se hacía eco del insólito caso de la condena a un guardia civil por enseñar el culo en el Palacio de la Moncloa. Al parecer, el agente, suspendido de empleo y sueldo durante 20 días, se habría emborrachado y le habría hecho un 'calvo' al jefe de los escoltas de Pedro Sánchez.

Todo ocurrió el 1 de abril de 2022, lo que Dani denominaba "el día de autos culeros", cuando el guardia civil, que estaba destinado en el gimnasio de Moncloa, se encontró con un brigada y un cabo primero que habían llevado una botella de ginebra y refrescos de cola.

"Que lo encierren, pero no por el calvo, sino por mezclar ginebra con cola", reaccionaba Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde lo tildaba de "aberración".

Según la sentencia del Tribunal Supremo, el guardia civil "se encontraba con síntomas de embriaguez, con un fuerte olor a alcohol, con voz pastosa, frases incoherentes, bailando y, bajándose el pantalón durante unos segundos en posición de sentadilla, enseñando el culo".

Un acto que Dani ve "impropio del cuerpo", pero a la vez "coherente", porque "enseñó las dos nalgas y ya se sabe que la Guardia Civil siempre va en pareja".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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