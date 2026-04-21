Wyoming asegura que los comunicados de Trump son "como las canciones del verano": "Malas, disparatadas, pero te quedas pegado escuchándolas"

El presentador de El Intermedio analiza con ironía la última hora sobre las tensiones entre Estados Unidos e Irán y carga contra los mensajes "erráticos" del presidente estadounidense, comparándolos con "los mix de canciones del verano".

A pocas horas del fin del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, las negociaciones continúan en una situación delicada. Quien no se ha mostrado sorprendido por este escenario ha sido el Gran Wyoming. "Una vez más, el acuerdo de paz tiene una pinta buenísima", ha comentado con sarcasmo.

"Pero que no se preocupen, si al final la mesa de negociación se les queda coja, siempre pueden calzarla con el derecho internacional, que no vale ya para otra cosa", ha añadido con ironía.

Además, Sandra Sabatés ha repasado el "errático mensaje" publicado por Trump en redes sociales. En él, el mandatario estadounidense sostiene que "el 90% de lo que se cuenta en los medios de comunicación es mentira" y que tanto las encuestas que reflejan el descontento ciudadano como las elecciones de 2020 están "amañadas".

Para el presentador del programa, estos mensajes son como "los mix de canciones del verano". "Son todas disparatadas, malísimas, ¡pero te quedas pegado escuchándolas! Eso sí, si en el mix de Trump suena bomba, ¡no te vas a bailar, te tiras por la ventana!", ha bromeado.