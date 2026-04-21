Ahora

En el intermedio

Wyoming asegura que los comunicados de Trump son "como las canciones del verano": "Malas, disparatadas, pero te quedas pegado escuchándolas"

El presentador de El Intermedio analiza con ironía la última hora sobre las tensiones entre Estados Unidos e Irán y carga contra los mensajes "erráticos" del presidente estadounidense, comparándolos con "los mix de canciones del verano".

Wyoming, sobre los comunicados de Trump: "Son como las canciones del verano: malas, disparatadas, pero te quedas pegado escuchándolas"

A pocas horas del fin del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, las negociaciones continúan en una situación delicada. Quien no se ha mostrado sorprendido por este escenario ha sido el Gran Wyoming. "Una vez más, el acuerdo de paz tiene una pinta buenísima", ha comentado con sarcasmo.

"Pero que no se preocupen, si al final la mesa de negociación se les queda coja, siempre pueden calzarla con el derecho internacional, que no vale ya para otra cosa", ha añadido con ironía.

Además, Sandra Sabatés ha repasado el "errático mensaje" publicado por Trump en redes sociales. En él, el mandatario estadounidense sostiene que "el 90% de lo que se cuenta en los medios de comunicación es mentira" y que tanto las encuestas que reflejan el descontento ciudadano como las elecciones de 2020 están "amañadas".

Para el presentador del programa, estos mensajes son como "los mix de canciones del verano". "Son todas disparatadas, malísimas, ¡pero te quedas pegado escuchándolas! Eso sí, si en el mix de Trump suena bomba, ¡no te vas a bailar, te tiras por la ventana!", ha bromeado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán y EEUU se lanzan amenazas cruzadas a horas de que acabe el alto el fuego y con sus conversaciones en el aire
  2. Comienza el debate de investidura de Guardiola con recelos entre PP y Vox tras el acuerdo ultra en Extremadura
  3. Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El exjefe de gabinete de Maroto y la secretaria personal de Ábalos, testigos en el Supremo
  4. El Plan Estatal de Vivienda tendrá una "cláusula antifraude" frente a posibles amaños en la adjudicación de VPO
  5. Al menos dos muertos y 13 turistas heridos por un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México
  6. Madonna pierde el vestuario que usó durante su actuación en Coachella con Sabrina Carpenter y ofrece una recompensa a quien lo recupere