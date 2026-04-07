Wyoming celebra a lo Sánchez los 22 millones de afiliados: "El míster conseguirá que ningún español esté en el banquillo, menos Koldo y Ábalos"

Tras el vídeo de Sánchez celebrando los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, El Gran Wyoming recuerda cómo Feijóo exigía que "España acabara con 22 millones de afiliados" la legislatura: "Sánchez es un pozo de deseos para Feijóo".

Sandra Sabatés enseña en el plató de El Intermedio el vídeo protagonizado por Pedro Sánchez, que, con la camiseta de la Selección Española, celebra la cifra récord de afiliados a la Seguridad Social, que roza los 22 millones. "España tiene el mejor equipo", destaca el presidente del Gobierno, que afirma que "somos un equipo que está haciendo historia": "Juntos y juntas hacemos el mejor país posible".

En el plató de El Intermedio, El Gran Wyoming también celebra la cifra: "¡España es la hostia, 22 millones de afiliados!". "El míster Sánchez va a conseguir que no haya ningún español en el banquillo, menos Koldo y Ábalos, que no juegan por sanción", destaca el presentador en este vídeo.

"Lo de los 22 millones es una buena noticia y seguro que hay alguien que lo está celebrando por todo lo alto", destaca Wyoming, que afirma que se trata de Alberto Núñez Feijóo, del que recuerda un vídeo en el que decía que "España debe acabar con 22 millones de afiliados", lo que significaría que "todo empezaría a funcionar".

"Se ha quitado las gafas y ya no ve las cosas claras", explica El Gran Wyoming sobre las palabras del líder del PP: "¡Qué contento estará! Sánchez es para Feijóo como un poco de deseos, lo mismo le sirve para pedir uno, que para mirarlo y decir que está todo negro".

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