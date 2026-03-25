Wyoming carga duramente contra Vox: "Parece que ya no es un partido, es una banda dedicada a trincar pasta"

Las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina y Vox sigue sin candidato para la comunidad. Una situación complicada que se une a la polémica en la que se está viendo envuelto sobre su financiación. Esto es lo que opina Wyoming del asunto.

"Parece que a Vox se le acumulan los problemas a la falta de candidato en Andalucía", señala Sandra Sabatés en El Intermedio. Con el reloj electoral en marcha, la polémica sobre su financiación no deja de crecer, en gran parte porque "los líderes que han sido apartados de la formación continúan lanzando sospechas sobre las cuentas del partido", informa la periodista.

El último en hacerlo ha sido Javier Ortega Smith, quien ha planteado varias preguntas incómodas: "¿Dónde va el dinero de Vox? ¿Quién maneja el dinero de Vox? ¿Quién se puede estar beneficiando del dinero de Vox?". Para El Gran Wyoming, estas cuestiones resultan "lógicas". "Parece que Vox ya no es un partido, es más bien como una banda dedicada a trincar pasta y teniendo en cuenta la ristra de cadáveres que han dejado por el camino, esto solo se puede llamar de una manera. Aquí comienza 'Reservoir Vox'", comenta, haciendo referencia a la mítica película de Tarantino, 'Reservoir Dogs'.

El programa de laSexta construye así una parodia que mezcla a los integrantes del partido con la icónica cinta. "¡Maldita sea, Honey Bunny! Háblame de esa jodida crisis que está jodiendo a Vox de una manera tan jodida", le lanza Wyoming, muy metido en su papel, a su compañera de mesa. Sabatés continúa: "Según publica el diario El País, los principales asesores de Santiago Abascal, Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, facturaron en tan solo un año casi 1,3 millones de euros de los fondos públicos recibidos por el partido a través del grupo empresarial Tizona".

A esta cantidad se suma el más de medio millón de euros que la empresa ya había percibido por la prestación de servicios de carácter genérico, lo que motivó una investigación del Tribunal de Cuentas. Además, el grupo Tizona recibe de Vox un pago mensual superior a los 22.000 euros. "Estas informaciones vienen a confirmar lo que ya denunciaban algunos exdirigentes apartados del partido, como es el caso de García-Gallardo, que, recordemos, llegaron a asegurar que Abascal cobraba un tercer sueldo a través de un proveedor del partido en la cuenta de su mujer", destaca Sabatés.

Wyoming añade una dosis de ironía: "No creo que sea casualidad que la empresa a la que debía dinero se llame Tizona como la espada del Cid, con la diferencia de que Rodrigo Díaz de Vivar ganaba las batallas después de muerto y los asesores de Abascal se lo llevan muerto todos los meses".

Vox ha reaccionado a estas informaciones con un comunicado en el que reivindica el "inmejorable" trabajo realizado por Tizona y agradece a sus directivos los logros alcanzados para el partido. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, se ha mostrado en la misma línea: "Asegura que todo se ha hecho correctamente, a pesar de que los pagos a proveedores como Tizona no figuran en la contabilidad que aprueban sus afiliados y que está colgada en su web", apunta Sabatés. Millán culpa al PP y al PSOE, acusándolos de tener "un interés por dinamitar el proyecto de Vox" a causa de los buenos resultados que, afirma, está obteniendo en las últimas elecciones.

Wyoming retoma su parodia tarantinesca: "Así que según los de 'Reservoir Vox' la culpa de todo este escándalo la tiene el señor Rojo (Pedro Sánchez) y el señor Azul (Alberto Núñez Feijoó), que se mueren de envidia por lo bien que le va al señor Rojigualda (Santiago Abascal). Bueno, a él y a sus dos asesores. Ellos no tienen nombre de colores, pero son los que se llevan todos los verdes".

Ni Kiko Méndez-Monasterio ni Gabriel Ariza tienen cargos formales dentro del partido, pero ambos ejercen una notable influencia en Vox y mantienen una estrecha relación con Abascal. "Gabriel Ariza es hijo del empresario Julio Ariza, propietario del grupo Intereconomía. Además, es socio del portavoz de la formación en el Congreso, José Antonio Fuster, en la empresa Veracruz Comunicación y cofundador de Tizona Comunicación, junto a Kiko Méndez Monasterio, que en su día fue director del periódico Ultra La Gaceta y empleado en el grupo mediático de Julio Ariza", detalla la periodista. "Además, sabemos que como asesor de Vox cobra del partido 26.700 euros al mes a través de Tizona, que ahora mismo tiene cero empleados y que poco a poco ha ido colocando a sus antiguos trabajadores en la formación", añade.

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