García-Gallardo, camino a la expulsión: Vox abre expediente al "príncipe destronado" tras acusar a Abascal de enriquecerse a través de su mujer

El contexto El exvicepresidente de Castilla y León aseguró haber perdido la confianza en Abascal cuando conoció "que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer".

La crisis interna en Vox se intensifica con tensiones y acusaciones que afectan a altos cargos del partido. Dos representantes han sido imputados por un presunto delito de revelación de secretos. Además, el secretario general, Ignacio Garriga, ha iniciado un expediente contra Juan García-Gallardo, quien podría ser expulsado. Las críticas internas crecen, con figuras como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith cuestionando la gestión de Santiago Abascal, acusándolo de beneficiarse económicamente. Garriga defiende la transparencia de las cuentas del partido y enfatiza que ningún miembro de la cúpula está involucrado en procesos judiciales.

La guerra interna en Vox continúa. La formación, liderada por Santiago Abascal, protagoniza un clima de tensiones y acusaciones cruzadas que ha marcado el destino del partido y, como cabía esperar, de algunos de sus altos cargos: dos de los representantes de la sede central han sido imputados por un presunto delito de revelación de secretos, según ha adelantado 'El País'. Por si no fuera poco, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado la apertura de un expediente a Juan García-Gallardo, quien "seguramente" sea expulsado finalmente del partido.

Tanto el dirigente de Vox en Gipuzkoa, Juan de Dios Dávila, y la exsecretaria personal del mismo Abascal, Cristina Navarro, que serían los responsables del conocido como Equipo de Cumplimiento Normativo del partido, han pasado a formar parte de una -cada vez más- larga lista de cargos que se encuentran en el ojo del huracán.

Asimismo, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith, José Ángel Antelo o el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, son algunos de los nombres más sonados tras la polémica purga realizada en el propio corazón de Vox. De esta manera, los reproches y las acusaciones entre excompañeros, como las palabras de Gallardo, que acusó al líder del partido ultra de estar enriqueciéndose a través de su esposa, volvían a mostrar un día más la inestabilidad de la formación.

"Perdí la confianza en Abascal cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer", dijo el castellanoleonés en una entrevista para 'El Mundo'. Acusaciones que sentenció con un mensaje de lo más directo: "A este paso, Vox quedará como el plan de pensiones de Abascal".

La nube de quejas y críticas ha crecido día tras día y es que cualquier argumento es bueno para disparar contra Abascal, o ese parece ser el objetivo de la fila de purgados por el líder del partido. Quien también se unió a los ataques fue Espinosa de los Monteros, que pidió este miércoles un congreso interno en Vox.

Como no podía ser de otro modo, Ortega Smith se sumaba a la 'contrapurga' y volvía a vincular a Abascal con el hecho de hacer política para su beneficio económico. "Han convertido este partido en su interés económico personal y no en lo que siempre debió ser: un proyecto al servicio de España y de los españoles y nada más", sostuvo el exdiputado.

"Ha dicho auténticas animaladas"

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado la apertura de un expediente a Juan García-Gallardo y cree que "seguramente" se le expulsará del partido, aunque la decisión la debe tomar un órgano independiente. Lo ha dicho este viernes en declaraciones a periodistas en Barcelona.

"Espero que se expulse al señor Gallardo por calumnias y por decir auténticas animaladas. Mientras tanto, nosotros estamos al lado de los españoles a pesar de los intentos de descabalgarnos teledirigidos desde Génova", ha sostenido Garriga, sobre las palabras del castellanoleonés hacia el "tercer sueldo" de Abascal. Así, añade que Gallardo sufre "las frustraciones o los síndromes del príncipe destronado.

Preguntado por las palabras del todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, que ha instado a Garriga a filtrar su modelo 347 -la declaración sobre el total de las operaciones realizadas con terceros-, el secretario general ha respondido que no tiene "nada que decir".

Por ello, ha afirmado que las cuentas de Vox son públicas y que puede acceder cualquier afiliado antes de la votación de la Asamblea General del partido, que están en la web del partido y las tiene el Tribunal de Cuentas: "Son cuentas que hace cuatro días aprobaba el señor Ortega Smith no solo en los comités ejecutivos nacionales sino en todas las asambleas del partido".

"Luego no hay nada por lo cual preocuparse, estamos absolutamente tranquilos. Nuestra mayor preocupación, como podrán entender, es lograr llegar a acuerdos con el PP para cambiar las políticas en esas tres regiones", ha zanjado respecto a Castilla y León, Aragón y Extremadura. Asimismo, ha subrayado que "no hay absolutamente nadie de la cúpula de Vox imputado, ni investigado, ni en ningún proceso judicial".

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