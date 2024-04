La actualidad deportiva pasa por las últimas novedades del Caso Rubiales que detallan El Gran Wyoming y Sandra Sabatés en 'Carrusel delictivo'. Según se desprende del sumario del 'Caso Brody', Luis Rubiales y su socio, Francisco Martín Alcaide, 'Nene', vivían a todo lujo en una mansión de 770 metros cuadrados, cinco habitaciones o piscina privada y cuyo coste podría alcanzar 1.000 euros la noche. "Eso sí que es un piscinazo y no lo que hacía Neymar", afirma Wyoming.

Sandra Sabatés expone también que "lo incautado en esa mansión demuestra el tren de vida que Rubiales mantenía en la República Dominicana". "Según la UCO se encontraron un Rolex y un Porsche Macan, que adquirió por más de 30.000 euros, así como diversa información bancaria y empresarial, siete teléfonos móviles y tres tarjetas USB", añade. "Cuidado Sandra porque tenemos gol en la República Dominicana", responde Wyoming, y rebautiza a Rubiales como "Luis 'Pundoporsche' Rubiales".

Estos hallazgos contrastan con las afirmaciones que realizó en 'El Objetivo', donde afirmaba: "No tengo ni la posibilidad de pagar una coca-cola". "Como no vas a tener, como no vas a tener, si vas por ahí viviendo como un marqués", le canta Wyoming.

Además, ya se conoce el día que Rubiales ha sido convocado para declarar como imputado por el 'Caso Brody': el próximo 29 de abril. "Mientras tanto, el expresidente de la federación le habría pedido a la jueza que le permita el acceso a una cantidad razonable de dinero de sus cuentas para pagar el alquiler de su vivienda en Granada así como la pensión alimenticia de sus tres hijas, así como su Mercedes, ya que es el único medio que tiene para ir a ver a sus hijas". "Menudo crack, fiera, mastodonte, titán, pedazo de máquina Luis Rubiales", argumenta Wyoming, "solo hay una cosa que le cueste más que dimitir, coger el transporte público".