Uno de los nombres propios del día ha sido Isabel Díaz Ayuso, que ha sido citada por el Partido Socialista para declarar en la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia de material sanitario durante la pandemia. Al conocer su citación oficial, la presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha sorprendido y se ha mostrado desafiante, afirmando que el presidente del Gobierno está "obsesionado" con ella, a lo que añadía: "Debe soñar muy frecuentemente con mi vida".

"Como se nota que está llegando la Feria de Abril, qué flamenca se ha puesto la presidenta", afirma Wyoming. "Pues va a tener que cantar en la caseta del Congreso", añade. En esta comisión de investigación, además, también será cuestionada por los escándalos de su pareja. En la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso ha ironizado sobre ello al preguntarle por este asunto.

"La próxima vez que me busque una pareja, les pediré consulta, no sé si me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa", afirmaba la presidenta. Wyoming, sorprendido, afirma: "¿Qué pasa, que su nuevo gurú es Pedro Almodóvar?". "Con lo chulapa que está Ayuso, le gustaría guardar el voto de silencio y el de pobreza.. ni te cuento", añade.