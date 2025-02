Wyoming, tras la ausencia de Feijóo en el acto de Mazón: "Seguro que le ha llamado 20 veces y no le ha cogido"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha celebrado un desayuno informativo en el hotel Ritz de Madrid. El popular ha contado con numerosos compañeros de partido, como José Luis Martínez-Almeida, Cuca Gamarra o Esteban González Pons. Pero han destacado varias ausencias: la del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la del expresidente popular, Mariano Rajoy.

El evento ha estado marcado, precisamente, por estas ausencias, como destaca Sandra Sabatés. Estas "han evidenciado la incomodidad que genera Mazón dentro de su propio partido". "Ya está Sandra Sabatés manipulando y malmetiendo", le 'afea' el Gran Wyoming.

"Es verdad que Feijóo no ha ido al desayuno informativo... pero no por que le genere incomodidad sino que seguro que Feijóo ha llamado 20 veces para quedar con Mazón y no le ha cogido el teléfono", 'aclara' el presentador de El Intermedio.