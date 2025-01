Wyoming arranca 2025 cargado de buenos propósitos: "No vamos a dejar que nos amarguen la vida"

El Gran Wyoming arrancó el primer programa del 2025 hablando de los propósitos que tiene marcados tanto él como este espacio de laSexta. "Aquí estamos de nuevo, cargados de buenos propósitos e intenciones para los doce meses que se avecinan, y no son los típicos de comer sano, hacer ejercicio… aunque eso también lo pienso cumplir", comienza diciendo el presentador de El Intermedio.

Para Wyoming, el propósito más importante que tiene para este 2025 es no enfadarse, ya que muchos espectadores con los que se encuentra le dicen que siempre parece cabreado. Sin embargo, el presentador lo achaca a que "la actualidad no invita al optimismo" y que no para de provocarle "indignación".

Pero como dice el refrán, 'año nuevo, vida nueva', Wyoming tiene claro que "a partir de ahora" será un "hombre nuevo", uno que "no se va a alterar por nada".

A pesar de que "el mundo está fatal", asegura el presentador, enumerando algunos de los problemas más graves de la actualidad: "Hay un genocidio en Gaza, una guerra terrible en Ucrania, una oleada ultra recorriendo el mundo entero. ¡Hay un loco a punto de entrar en la Casa Blanca que quiere anexionarse Groenlandia!", apunta Wyoming.

Sin embargo, sigue fiel a su propósito de no enfadarse. "Sea como sea, y aunque tenemos motivos para enfadarnos, estar permanentemente cabreado sirve de muy poco. Si la vida te da limones, haz limonada... pues si la actualidad te da solo malas noticias, haz un programa de risas o El Intermedio", comenta el presentador.

Finalmente, Wyoming termina su monólogo citando los propósitos que tiene planteados El Intermedio para este 2025. "Vamos a proponernos, ser críticos, ser duros, ser ácidos, ser implacables con lo que no nos gusta, pero, sobre todo, no vamos a dejar que nos amarguen la vida", concluye el presentador de El Intermedio.