Trump no descarta el uso de la fuerza militar para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia

Donald Trump ha vuelto a señalar a todos sus enemigos por el mundo. A solo 13 días de su nombramiento oficial, el inminente presidente de los Estados Unidos de Norteamérica pone en su diana a México, Canadá, Gaza, Panamá y Groenlandia. Es decir, a Dinamarca y, por tanto, a Europa.

En una rueda de prensa convocada para hablar de una inversión en centros de datos en todo Estados Unidos, Donald Trump ha asegurado que no descarta utilizar la fuerza militar para tomar el control tanto del canal de Panamá, que dice que lo controla China, como de Groenlandia.

Al ser preguntado si descartaba el uso de "coerción militar o económica" para lograr su objetivo de recuperar el control del canal de Panamá y de la isla de Groenlandia (Dinamarca), Trump ha dicho que "no puedo asegurarles que descartaré ninguna de esas dos opciones, pero puedo decir esto: los necesitamos para nuestra seguridad económica".

"El canal de Panamá es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión", ha declarado.

"Él os saluda a todos en Groenlandia". Este es el mensaje que ha dado su hijo, Trump Jr, al aterrizar este martes en Groenlandia con el avión de su padre, el Trump Force One. Este viaje aumenta la tensión con Dinamarca después de que su padre Donald Trump haya reiterado su interés en el territorio.

El segundo anhelo de Trump es Canadá. El republicano ha sugerido que Canadá se una a Estados Unidos. Para conseguirlo no les va a invadir, pero eso sí, utilizará todo su poder económico.

"(Utilizaremos) la fuerza económica, porque EEUU (unificados) sería extraordinario y mucho mejor para la seguridad nacional; al final no olvidemos que básicamente somos los que protegemos a Canadá", ha asegurado Trump este martes.

Pero el presidente electo ha arremetido más duro contra sus otros vecinos al sur, los mexicanos. Ha anunciado que les subirá los aranceles, lo describe como un país comandado por bandas criminales. Y no solo eso, porque hasta va a intentar borrarlos, en parte, del mapa.

De esta manera, Trump ha asegurado que van a "imponer aranceles muy duros a México y a Canadá, porque por ahí también llegan (migrantes) y drogas". Además, ha hecho hincapié en que "ayudamos demasiado a México porque es básicamente un Estado de narcos y no podemos consentirlo. Vamos a cambiar el nombre del 'Golfo de México' por 'Golfo de América'".

Pero aún queda un territorio señalado y amenazado por el presidente electo: la franja de Gaza. Dice Trump que si para el 20 de enero, día en el que tomará posesión, los terroristas de Hamás no han devuelto a los rehenes que aún tienen en su poder, "el infierno se estallará" en toda la región.

"Si (los rehenes) no han vuelto para cuando yo asuma el cargo, se desatará un infierno sobre Oriente Próximo, y eso no será bueno para Hamás ni, francamente, para nadie. Se desatará el infierno, no digo más", ha asegurado este martes Trump.